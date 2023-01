24 avions de combat de dernière génération Su-35 Flanker-E russes livrés à l'Iran

L'Iran pourrait bientôt recevoir des avions de combat de dernière génération Su-35 Flanker-E russes. L'administration Biden donne des détails sur le transfert imminent d'avions.

Commande de 24 avions de combat russes Sukhoi Su-35 Flanker-E

L'Iran a confirmé qu'il a passé commande d'avions de combat russes Sukhoi Su-35 Flanker-E et s'attend à recevoir ces avions de pointe dans les trois prochains mois. Selon des rapports, l'Iran va acquérir 24 avions de combat Su-35 Flanker-E. Le Su-35, développé par le bureau d'études Sukhoi et produit par Sukhoi, est principalement un avion de supériorité aérienne et l'un des avions les plus puissants de l'arsenal russe. Les avions arriveront en Iran dans la prochaine année iranienne, qui débute le 21 mars, selon Shahriar Heidari, membre du comité parlementaire de la sécurité nationale, qui a fait cette déclaration le 15 janvier à l'agence de presse Tasnim. Le parlementaire a souligné que l'Iran a également acheté plusieurs autres matériels militaires de la Russie, y compris des hélicoptères, des systèmes de missiles et des systèmes de défense aérienne, la plupart desquels seront livrés prochainement. Heidari a omis beaucoup d'informations, y compris le montant du contrat et les termes de la transaction. L'agence de presse iranienne a également ajouté que les avions de combat fabriqués en Russie seraient logés à la Base aérienne tactique (TAB) 8 de la Force aérienne de la République islamique d'Iran (IRIAF). La base est située dans la ville d'Isfahan. Au cours des dernières années, l'Iran n'a acheté aucun nouvel avion de combat, à l'exception de quelques chasseurs russes MiG-29 Fulcrum qu'il a achetés dans les années 90. L'acquisition de cet avion de combat de pointe représente donc une amélioration significative pour la force aérienne iranienne en difficulté. En septembre 2022, Hamid Vahedi, chef de la force aérienne iranienne, a déclaré que "l'acquisition du Sukhoi 35 de la Russie est en cours d'exploration" par la force aérienne iranienne. Le commandant de la force aérienne iranienne a également déclaré que l'achat précédemment prévu de chasseurs russes Su-30 avait été remplacé par des projets d'acquisition d'avions Su-35S.

Un échange avec des "drones kamikazes" En décembre 2022, les services de renseignement occidentaux ont révélé que la Russie projetait d'offrir à l'Iran 24 avions Su-35 en échange de "drones kamikazes". Les avions initialement destinés à l'Egypte seraient ainsi acheminés vers l'Iran. Le Caire avait signé un accord avec Moscou en début 2019 pour acheter des avions de combat Su-35. Plus tard, l'Egypte a abandonné ses projets d'achat d'avions, probablement en raison de la menace de sanctions américaines. Ces déclarations interviennent également alors que la République islamique fait face à une montée de critiques de la communauté internationale pour sa répression brutale des manifestations anti-gouvernementales et l'exécution de manifestants. Les relations militaires croissantes entre l'Iran et la Russie, dans le contexte du conflit en cours en Ukraine, ont également suscité des inquiétudes de la part de l'Ouest. La fourniture par l'Iran de drones militaires à la Russie en est particulièrement un point de désaccord entre les Etats-Unis et Téhéran.

