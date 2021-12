Revue de presse Air & Cosmos #30 : Budget RECORD de Défense US, crash F-35 expliqué, Tigre NG, risques sur le trafic aérien -Air&Cosmos

Au menu de la revue de presse #AirEtCosmos cette semaine : 00:00 : Budget record pour le Département de la Défense US 05:19 : L'hélicoptère Tigre modernisé Mark III présenté par @Airbus Helicopters 07:00 : La reprise du trafic aérien en danger 08:21 : Le télescope spatial James Webb bientôt lancé 10:02 : Crash du F-35B de la RAF - appareil récupéré et début d'explications 11:31 : Tests d'assistance à l’appontage pour le Rafale au standard F4 12:10 : Aura Aero obtient son agrément 12:27 : La vidéo de la semaine Pour lire les articles en détail : - Budget de la Défense US : toujours plus d'achats, le F-35 en danger : https://www.air-cosmos.com/article/budget-de-la-dfense-us-toujours-plus-dachats-le-f-35-en-danger-25656 - L'hélicoptère d'attaque Tigre en version Mk III se dévoile : https://www.air-cosmos.com/article/lhlicoptre-dattaque-tigre-en-version-mk-iii-se-dvoile-25649 - L'IATA déplore la panique autour du variant Omicron qui met en péril la reprise aérienne : https://www.air-cosmos.com/article/liata-dplore-la-panique-autour-du-variant-omicron-qui-met-en-pril-la-reprise-arienne-25641 - Le télescope spatial James Webb fait le plein : https://www.air-cosmos.com/article/le-tlescope-spatial-james-webb-fait-le-plein-25651 - Crash du F-35B britanique : les premières images montrent une accélération trop faible : https://www.air-cosmos.com/article/crash-du-f-35b-britanique-les-premires-images-montrent-une-acclration-trop-faible-25655 - Le F-35B britannique perdu en mer a été récupéré par les navires de l'US Navy et de la Royal Navy : https://www.air-cosmos.com/article/le-f-35b-britannique-perdu-en-mer-a-t-rcupr-par-les-navires-de-lus-navy-et-de-la-royal-navy-25654 - Premier appontage d’un Rafale F4 sur le Charles-de-Gaulle : https://www.air-cosmos.com/article/exclu-premier-appontage-dun-rafale-f4-sur-le-charles-de-gaulle-25662 - Aura Aero reçoit l'agrément Part 21G : https://www.air-cosmos.com/article/aura-aero-reoit-lagrment-part-21g-25611