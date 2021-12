Quelles capacités SIGINT pour la France entre le départ du C-160 Gabriel et l'arrivée de l'Archange, son successeur ?

L’avenir du renseignement français

Le retour des missions jusqu’ici assurées par les deux C160 Gabriel sera possible avec l’aboutissement du programme Archange, un programme d’avions de renseignement dont les deux premiers exemplaires ont été commandés en décembre 2019, avant qu’un troisième appareil soit acquis probablement en 2022. Le système sera embarqué à bord des triréacteurs Falcon 8X produits par Dassault Aviation et modifiés pour intégrer une capacité universelle de guerre électronique (CUGE) fournie par Thales.

On sait peu de choses sur le cahier des charges du programme Archange, mais l’Armée de l’air et de l’espace a identifiée deux menaces principales (la Russie et la Chine) tout en soulignant la nécessité de pouvoir suivre l’évolution des gammes de fréquences à recueillir. Cette évolutivité permettra de s’aligner sur les nouveaux systèmes d’armes et de communications utilisés dans les années à venir malgré le déploiement de nouveaux équipements. L’Archange permettra une montée en puissance par rapport aux capacités du Gabriel grâce à des capteurs multipolarisés plus performantes, un élargissement du spectre de fréquence analysées et à l’intégration d’intelligence artificielle pour le traitement des résultats.

On peut émettre l’hypothèse que de nouvelles missions viendront s’ajouter à celles du Gabriel, comme des systèmes de guerre électronique offensive à l’instar du EC130H Compass Call, ou la désignation d’objectif pour travailler en complémentarité avec des chasseurs sur les prochains théâtres d’opération. Le bilan de l’année 2021 des entreprises Dassault Aviation et Thales sera surement l’occasion d’en savoir plus sur le programme Archange.