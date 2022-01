Le F-22 Raptor pourrait intégrer de nouvelles capacités IRST

Un capteur victime des réductions de coûts

Développé dans le cadre du programme Advanced Tactical Fighter (ATF), le F-22 devait à l’origine être équipé d’un capteur infrarouge de recherche et de suivi des cibles : l’IRST (infrared search and track sensor). Mais entre le premier vol de l'avion réalisé en 1990 et l'entrée en service de l'avion en 2005, la menace soviétique s'est effondrée, tout comme les budgets de défense partout dans le monde. Au lieu des 750 exemplaires prévus, seuls 187 exemplaires sont commandés, et leurs équipements sont révisés à la baisse, aucun compétiteur n'ayant la capacité d'approcher des performances de l'avion même dépouillé de certains systèmes.

Mais la dégradation continue de la situation géopolitique et le niveau technique croissant des forces aériennes chinoises et russes ont amené l’armée de l’air américaine à récemment donner le coup d’envoi à un programme visant à réintégrer l’IRST à son avion de combat furtif F-22 Raptor. Ce capteur intelligent permet notamment la détection et le suivi d’avions à longue distance, y compris des avions furtifs, ce peut s’avérer être un atout de taille dans des missions de guerre électronique, le suivi IRST d'une cible ne produisant aucune onde détectable par les forces ennemies.