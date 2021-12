Le drone de combat furtif RQ-180 officiellement dévoilé

Fin 2011, l'appareil a été au cœur d’un incident entre l’Iran et les États-Unis : pendant une mission d’observation des sites nucléaires iraniens au profit de la CIA, le drone est abattu et ses débris récupérés. L’Iran aurait procédé à des travaux de rétro-ingénierie afin de développer et produire le drone Saegheh, très semblable dans ses formes au RQ-170, mais qui aurait également repris certains de ses composants ainsi que son architecture intérieure, informations apportées par Israël qui a eu l’occasion d’abattre et d'en étudier un exemplaire.

Vers une version améliorée du RQ-170

En 2008, Northrop Grumman décroche un contrat d’une valeur de 2 milliards de dollars avec le Pentagone pour développer un drone furtif de nouvelle génération dédié à des missions de type ISR (intelligence, surveillance, reconnaissance) en environnement hostile et capable de participer à des missions de guerre électronique. Jusqu’à présent, nous ne disposions d’aucune information sur l’appareil, même sa dénomination RQ-180 n’étant qu’une extension logique et non officialisée du RQ-170. Quelques images volées permettaient néanmoins de se faire une idée de ses formes, la première ayant été prise au-dessus de la Zone 51 aux USA (image ci-contre) avant d’obtenir une image bien plus précise en en novembre 2020, puis une dernière aux Philippines en septembre dernier. Cette dernière observation prouve également que l'appareil est bel et bien opérationnel.