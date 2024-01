La Russie déploie un tout nouveau radar en Ukraine, les Ukrainiens le détruise le jour même

Au début de l'année 2024, les Forces armées russes ont annoncé l'entrée en service d'un tout nouveau système de radar de contrebatterie, dénommé 1K148E Yastreb-AV. Ce type de véhicule est utilisé pour localiser automatiquement les départs de tir de lance-roquettes multiples, lance-missiles ou encore des pièces d'artillerie. Cette information et sa rapidité de traitement sont très importantes : une fois localisé, les systèmes ennemis peuvent alors être neutralisé par des moyens russes dans un tir de contre-batterie et ce, avant que les moyens ennemis soient sortis de batterie.

La presse russe et le ministère de la Défense russe ont alors annoncé le premier déploiement opérationnel de ce système en Ukraine. Or, lors de ce premier déploiement, les Ukrainiens ont réussi à localiser le radar, à l'aide d'un drone et peut-être via un système SIGINT, à environ 31 kilomètres des premières lignes ukrainiennes et à 58 kilomètres à l'Est de Kherson. L'artillerie ukrainienne a alors effectué deux tirs de précision (obus de précision ou roquettes tirées depuis des lance-roquettes multiples M142 HIMARS ou M270 MLRS). Si le système ne semble pas avoir été touché directement, des fumeroles sont visibles juste à l'arrière de la cabine et le radar est plus que probablement détruit.

Malheureusement, ce système est tellement récent que les informations techniques sont inconnues, en dehors du châssis 8x8 BAZ-6910. Enfin, plusieurs sources OSINT chiffrent cette perte russe à 250 millions de dollars (soit 228,2 millions d'euros).