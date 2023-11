Drame Aérien en Argentine : crash mortel d'un avion soviétique L-29 Delfin lors d'un show aérien

Catastrophe à Villa Canas : Le L-29 Delfin s'écrase lors d'un show aérien

Le 12 novembre 2023 restera gravé comme une journée noire dans l'histoire de l'aviation argentine. Un L-29 Delfin, un avion de combat de l'époque soviétique, s'est écrasé lors d'un spectacle aérien à Villa Canas, causant la mort des deux pilotes à son bord. L'avion, tentant d'exécuter un périlleux loop-the-loop, a tragiquement failli à sa manœuvre, s'écrasant à une proximité alarmante des spectateurs et à quelques mètres seulement d'une route fréquentée. Le maire de Villa Canas, Norberto Gizzi, a exprimé sa profonde émotion face à cet événement, soulignant la surprise et l'effroi des témoins devant la chute soudaine de l'appareil.

Témoignages et analyse : un stunt fatal sous des vents capricieux

Des images vidéo, capturées par un spectateur, montrent le L-29 Delfin effectuant un passage bas au-dessus de la piste, un manœuvre qui a initialement captivé l'audience. Cependant, lors de la tentative de reprise d'altitude, l'avion n'a pas réussi à compléter la manœuvre et s'est écrasé. Selon les déclarations du maire Gizzi, les conditions venteuses ont joué un rôle crucial dans cet accident. Le pilote aurait perdu de la vitesse et le contrôle de l'appareil, qui s'est ensuite écrasé et a pris feu. Cette tragédie soulève des questions sur les défis et les dangers associés aux spectacles aériens, en particulier avec des avions anciens.

L-29 Delfin : une relique de l'ère soviétique dans le ciel argentin

Le L-29 Delfin, développé en Tchécoslovaquie et introduit en 1961, fut le principal avion d'entraînement à réaction pour les forces aériennes du Pacte de Varsovie hors de Russie. Apprécié pour sa robustesse et sa polyvalence, le design de l'appareil se distingue par son aile droite et son fuselage à deux places en tandem sous une large verrière, offrant une visibilité exceptionnelle. Propulsé par un moteur turbojet à flux centrifuge, le L-29 peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 820 km/h et une altitude de 11 000 mètres. Après la dissolution de l'Union Soviétique en 1991, son utilisation a progressivement décliné au profit de modèles plus modernes. Plus de 3 600 unités ont été construites, et aujourd'hui, cet appareil historique est principalement utilisé dans des spectacles aériens et pour des activités civiles, témoignant de sa place durable dans l'histoire de l'aviation.

