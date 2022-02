Aérien : y aura-t-il un jour un retour à la normale ?

Alors que la pandémie continue d’affecter l’industrie aéronautique, tous les acteurs du transport aérien souhaitent un retour à l’avant crise. Mais quand les études donnent toutes des valeurs différentes et quand l’incertitude règne, le mieux est de demander directement à ceux qui sont en prise directe avec le marché.

Tristan Dessain-Gelinet est le manager de l’agence de voyage Travel Planet, une agence spécialisée dans les déplacements professionnels.

Tristan a une vision claire et factuelle de la situation et de son évolution certaine qu’il partage avec nous au travers de ce podcast qui aborde les changements draconiens des besoins et des objectifs des voyageurs, des donneurs d’ordres et des acteurs du voyage d’affaires.