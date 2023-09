Vietnam Airlines choisit 50 avions Boeing 737 MAX pour agrandir sa flotte

Boeing célèbre son centenaire avec 100 jours d'éducation spatiale gratuite. La Station Spatiale Internationale, située 354 km au-dessus de la Terre, accueille plus de 200 expériences grâce à Boeing. Pour célébrer ses 100 ans, Boeing organise 100 jours d'apprentissage, offrant des ressources éducatives gratuites pour explorer le monde de l'aérospatiale. Vous pouvez également vous inscrire pour recevoir des mises à jour par e-mail et être les premiers informés des nouveautés passionnantes dans le monde de l'aviation et de l'aérospatiale.

Boeing et Vietnam Airlines commandent 50 avions 737 MAX pour expansion. Boeing et Vietnam Airlines ont annoncé un engagement pour 50 avions 737-8 de la famille 737 MAX, afin d’élargir leur flotte mono-couloir. Avec une efficacité énergétique améliorée et des performances environnementales, le 737 MAX offrira la meilleure flexibilité pour le marché de l'aviation en croissance du Vietnam. Cet engagement a été annoncé lors d'une cérémonie de signature le 11 septembre 2023, en présence de dirigeants américains et vietnamiens, renforçant le partenariat économique bilatéral.