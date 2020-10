Vers un retournement stratégique dans la zone indo-pacifique en 2025 ?

Le scepticisme exprimé par plusieurs experts occidentaux sur les capacités opérationnelles aériennes et navales chinoises, a récemment été taillé en pièces par un briefing du PACOM américain.

L'ordre de bataille actuel selon le PACOM.jpg © Fermer

Infériorité Le 7 juillet dernier le Général Mike Minihan, numéro deux du commandement Indo-Pacifique, a présenté un état des lieux inquiétant sur le retournement stratégique en cours sur la zone. D'ici 5 ans l'ordre de bataille américain dans la région, malgré le déploiement de plusieurs dizaines de milliers d'hommes, serait totalement marginalisé face à celui des chinois. Pékin alignerait en effet une flotte spatiale analogue avec 380 satellites militaires, 1250 avions de combat (dont 150 de cinquième génération) contre moins de 175, 225 bombardiers stratégiques contre moins d'une douzaine, 4 porte-avions contre un seul, 8 porte-hélicoptères contre 4, 78 bâtiments de combat contre 12, 60 sous-marins d'attaque contre 10. Et surtout plusieurs centaines de missiles balistiques (dont 150 hypersoniques) opposés à seulement 2 systèmes ABM THAAD. Des propos réaffirmés le 17 septembre par le patron du PACOM en personne, l'Amiral Philipp Davidson, qui a de plus insisté sur le manque d'agilité du dispositif américain et les nombreuses vulnérabilités du bouclier anti-missiles comme celui de la base de Guam.

... Et celui de 2025.jpg © Fermer

Contradictions Depuis la guerre froide face aux soviétiques, et selon une méthode désormais éprouvée, les briefings du Pentagone minimisent systématiquement l'ordre de bataille américain dans le but de sanctuariser les budgets de défense. Pour autant ce discours anxiogène ne supporte pas l'épreuve des faits. Les registres de l'US Navy répertorient en effet dans le Pacifique 4 porte-avions plus 2 en maintenance, 25 sous-marins d'attaque et 2 SNLE. Ceux de l' US Air-Force mentionnent eux 320 avions de combat auxquels s'ajoutent 150 bombardiers stratégiques (B2, B-52, B1-B). Quant au dispositif anti-balistique on ne trouve aucune mention ici des capacités déployées en Alaska, ni de celles des systèmes Aegis sur les destroyers américains, japonais, coréens ou australiens. Aussi, quelques jours après le briefing du 7 juillet le PACOM a complété son Powerpoint avec une nouvelle planche capitalisant les contributions sur la zone de ses alliés les plus proches.

Malgré une nouvelle planche intégrant les plateformes alliées le propos reste contradictoire avec les faitss désormais les alliés.jpg © Fermer