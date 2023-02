Un nouveau drone de combat coproduit par Collins Aerospace et une entreprise saoudienne

Un accord de protocole dans le cadre du salon IDEX 2023 à Abu Dhabi

Au deuxième jour du salon de la défense IDEX 2023 à Abu Dhabi, l’entreprise américaine Collins Aerospace a fait état de la signature d’un protocole d’accord avec l'Arabie Saoudite. Elle sera chargée d’aider au développement, la recherche et l’exécution d’un nouveau programme de système aérien sans pilote (UAS).

Ce nouveau projet s’inscrit dans le plan Vision 2030 mis en place par le gouvernement saoudien en 2016. Il a pour objectif de diversifier l’économie du pays afin de le sortir de sa rente pétrolière. Du côté de l’Arabie Saoudite, ce programme sera mis en oeuvre par l’entreprise SRB Aerial Systems.

Un UAS de combat destiné avant tout à l’armée saoudienne

La collaboration entre Collins Aerospace et SRB sera de l'ingénierie à l'intégration des produits. La finalité du projet, telle que présentée par le président général de SRB Aerial Systems Ahmed Al-Jehani, sera le développement et la production de technologies robotiques, de systèmes d'armes adaptés à l'UAS et la mise en place de solutions de mobilité aérienne en zone urbaine.

L’UAS est prévu pour entrer en service opérationnel au sein des forces saoudiennes et permettra à l’Arabie Saoudite d’obtenir des UAS détenus et fabriqués entièrement sur son sol. Les deux sociétés ont déclaré que le drone sera un UAS à décollage et atterrissage vertical (VTOL) capable de réaliser des missions de renseignement et de surveillance (ISR) et des missions de combat de manière simultanée. Selon les deux parties prenantes, il pourra être équipé de différentes armes et munitions guidées.

L’expertise de Collins Aerospace pour une production de masse en 2024

Collins Aerospace apportera fournira au projet des experts sur les questions technologiques et assumera une part de leadership devant permettre l’efficacité de la réalisation du programme. Il est aussi prévu que la société tienne un rôle dans les interactions entre SRB et ministère de la Défense saoudien.

Les deux entreprises prévoient de transformer leur protocole d’accord en accord de partenariat stratégique. L’objectif d’un essai en vol réussi dans le courant du deuxième trimestre de 2023 est fixé, alors que la production de masse est envisagée à l’horizon 2024.