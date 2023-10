Textron ajoute l'automanette au Cessna Citation M2 Gen2

Le Citation M2 Gen2 avec automanettes Garmin

Textron Aviation a annoncé quelques jours avant l'ouverture de la convention NBAA (qui se tient à Las Vegas, du 17 au 19 octobre) que son célèbre Cessna Citation M2 Gen2 se verra équipé de l'automanette Garmin à partir de la mi-2025, réduisant ainsi la charge de travail du pilote et améliorant l'expérience de vol. Le système Garmin automanette améliore les capacités du Citation M2 Gen2 en optimisant la poussée des turboréacteurs, en simplifiant la gestion du vol et en augmentant l'efficacité opérationnelle globale. Grâce à cette technologie avancée, les pilotes peuvent s'attendre à des profils de vol plus fluides et plus prévisibles, ce qui leur permet de bénéficier d'un contrôle et d'une précision encore plus grands pendant le vol.

Un réel plus au pilotage

Entièrement intégré au système avionique Garmin G3000 du Citation M2 Gen2, le système Garmin automanette rationalise les opérations du décollage à l'atterrissage en gérant la vitesse de l'avion, les performances des turboréacteurs et la poussée pour permettre à l'avion de gagner de l'altitude, d'en perdre ou de maintenir son altitude. Il gère automatiquement la poussée des moteurs, optimisant ainsi la vitesse et le rendement énergétique, et ajuste en fonction de facteurs tels que l'altitude, la vitesse et le poids de l'avion. En maintenant un contrôle précis sur ces paramètres, il assure une expérience de vol plus douce et plus confortable pour les passagers. En outre, le système Garmin comprend des fonctions permettant d'éviter les dépassements et d'alerter les pilotes en cas d'écart, ce qui renforce la tranquillité d'esprit.