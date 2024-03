Sortie d’usine d’un booster du premier vol d’Ariane 6

Un propulseur commun à Ariane 6 et Vega C

Le vol FM1 (Flight Model 1) d’Ariane 6 devient de plus en plus tangible : après l’arrivée en Guyane des étages LLPM et ULPM le 21 février, c’est le premier propulseur d’appoint ESR (Equiped Solid Rocket) du vol inaugural du futur lanceur lourd européen qui est sorti le 20 mars de son usine de finition EFF (ESR Finish Facility), au Centre spatial guyanais.

Développé par Avio et ArianeGroup, l’ESR (appelé P120C) mesure 13,5 mètres de long pour un diamètre de 3,4 mètres, et contient quelque 142 tonnes de propergol solide.

Il équipe à la fois Ariane 6 (avec deux propulseurs pour la version Ariane 62, et quatre propulseurs pour la version Ariane 64), et sert de premier étage au lanceur léger Vega C.

Le troisième et dernier essai à feu s’était déroulé avec succès au CSG le 8 octobre 2020.

D’un bâtiment à l’autre

Ce premier propulseur d’appoint (booster, en anglais) de vol a été transféré vers l’ancien Bâtiment d’Intégration Lanceur (BIL) d’Ariane 5, qui fait désormais office de bâtiment de stockage.

Il va y attendre son jumeau, dont l’assemblage final est en cours à l’EFF, après son récent transfert depuis le Bâtiment d’Intégration Propulseurs (BIP).

Les deux P120C rejoindront la zone de lancement quelques jours avant le départ de la mission FM1 (en version A62), toujours attendue entre le 15 juin et la fin juillet.

J-86 and still counting…