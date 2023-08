RTX reçoit un financement du DoD pour le développement et l'expérimentation du radar MR GhostEye®

Raytheon, un département RTX, vient de recevoir un financement de 7 millions de dollars pour progresser dans le développement et l'évaluation de son radar GhostEye® MR, un capteur de moyenne portée avancé pour le système de missiles sol-air avancé national (NASAMS). Il s'agit des premiers contrats gouvernementaux pour GhostEye MR, un radar multi-missions conçu par Raytheon à l'aide d'investissements de recherche et de développement internes. Les fonds contribueront au développement continu du radar, puis à une évaluation opérationnelle au White Sands Missile Range plus tard cette année.

L'expérience à White Sands évaluera la performance opérationnelle de GhostEye MR, le radar fournissant des indices de surveillance efficaces et s'intégrant à NASAMS, qui a démontré sa capacité à répondre à diverses menaces aériennes. Le soutien gouvernemental valide le besoin croissant des capacités de GhostEye MR alors que les pays cherchent à renforcer leur défense aérienne. L'évaluation de septembre s'appuiera sur les capacités démontrées à Andøya en Norvège, en utilisant le commandement et le contrôle de l'US Air Force pour relier GhostEye MR avec le Fire Distribution Center de NASAMS.

GhostEye MR, radar multi-missions avancé, renforce la portée et les capacités de défense du NASAMS.

Le financement provient du bureau de Strategic Developmental Planning & Experimentation (SDPE) de la U.S. Air Force et du Rapid Prototyping Program (RPP) du bureau du Secrétaire à la Défense. Le radar GhostEye MR, introduit en 2021, fait partie de la famille GhostEye de Raytheon et est un radar multi-missions de moyenne portée avancé pour NASAMS. Il offre une couverture accrue en altitude et en portée pour étendre les capacités de défense de NASAMS.