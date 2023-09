Rocket Lab annonce la fenêtre de lancement pour la prochaine mission Capella Space

Rocket Lab USA, une entreprise leader dans la mise en orbite et les systèmes spatiaux, a annoncé qu'elle a programmé son prochain lancement Electron durant une fenêtre qui s'ouvre le 19 septembre 2023 NZST/UTC. La mission 'We Will Never Desert You' est prévue pour être lancée depuis le complexe de lancement Rocket Lab 1 sur la péninsule de Mahia en Nouvelle-Zélande pour l'entreprise américaine de technologie spatiale Capella Space. Il s’agit du deuxième lancement de Rocket Lab pour Capella Space en moins de quatre semaines.

Rocket Lab lancerait le deuxième satellite SAR Acadia de Capella en septembre 2023.

La mission 'We Will Never Desert You' placera en orbite basse le deuxième des satellites SAR Acadia de troisième génération de Capella. Il s'agit du troisième lancement de Rocket Lab pour Capella en 2023, et du deuxième dans le cadre d'un contrat de plusieurs lancements totalisant quatre missions. Les images SAR de haute résolution de Capella sont capables de pénétrer toutes les conditions météorologiques et de fournir des images claires 24/7, n’importe où sur Terre, via une plateforme de commandes et de livraisons entièrement automatisée.