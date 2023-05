Protein : le futur des lanceurs lourds à l’étude

Et les gagnants sont…

Confié par l'Agence spatiale européenne à parts égales à l’Agence spatiale italienne (ASI), au Centre aérospatial allemand (DLR) et au Cnes, le programme de préparation des lanceurs du futur FLPP (Future Launchers Preparatory Programme) est un programme de l'Agence spatiale européenne destiné à préparer les nouvelles générations de lanceurs européens.

Dans ce cadre, l’ESA avait lancé en juin 2022 un appel à candidatures pour une étude de phase 0/A, baptisée Protein (Preparatory Activities for European Heavy Lift Launcher).

L’ESA a retenu deux candidats : le groupe franco-allemand ArianeGroup (maître d’œuvre industriel des lanceurs Ariane 5 et Ariane 6) et Rocket Factory Augsburg (startup munichoise qui développe le microlanceur RFA One).

Ils devront rendre leur copie en septembre prochain.

Des objectifs très ambitieux

L’étude Protein doit évaluer la faisabilité et identifier les technologies clés nécessaires au développement d'un lanceur européen de charges lourdes totalement réutilisable, dit EHLL (European Heavy Lift Launcher), aux nombreuses vertus.

En effet, le véhicule doit garantir un accès à l'orbite terrestre basse et au-delà, en offrant à la fois de grandes capacités d’emport (au moins 10 000 t par an), une cadence de lancements élevée, un faible coût de construction et d’exploitation, et une empreinte environnementale réduite, en accord avec l'initiative européenne Green Deal.

Au service d’un écosystème complet

Plus performant que les lanceurs actuels, ce nouveau moyen de transport doit être optimisé pour déployer sur orbite basse de grandes infrastructures et expédier des missions dans l'espace lointain après 2035, en couplage avec des véhicules ISTV (In-Space-Transportation Vehicles).

Quand l’ESA parle de grandes infrastructures, cela concerne des centres de données, de la production d'énergie solaire ou de la manufacture industrielle sur orbite, à l’image des projets Ascend ou Solaris.

Ascend (Advanced Space Cloud for European Net zero emission and Data sovereignty – Nuage spatial avancé pour la souveraineté européenne en matière d'émissions nettes zéro et de données) est une étude de faisabilité de centres de données sur orbite, confiée en novembre dernier à Thales Alenia Space dans le cadre du vaste programme de recherche européen Horizon Europe (voir Air & Cosmos n°2807).

Solaris est un programme pilote approuvé en novembre dernier par le Conseil de l'ESA au niveau ministériel, qui doit préparer le terrain pour une éventuelle décision en 2025 sur un programme de développement complet de centrales solaires sur orbite.