Patt & Whitney Canada certifie le moteur PW127XT-L destiné à la version STOL de l'ATR 42

Boeing, la NASA et United Airlines testent les SAF en conditions réelles de vol

Le Boeing ecoDemonstrator Explorer ainsi qu' un 737-10 de United Airlines, voleront avec du SAF, suivi par le DC-8 Airborne Science Lab de la NASA qui mesurera les émissions autres que le CO2. le but du projet repose sur une étude de la manière dont les SAF peuvent réduire les suies et avoir un impact sur les traînées de condensation. - Avec le soutien de la FAA, de GE Aerospace, du Centre aérospatial allemand (DLR) et de World Energy.