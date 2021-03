Naval Group: Un nouveau contrat de sous-marins en Inde ?

L’Indian Navy souhaite plus de sous-marins

Lors de la réunion annuelle des planificateurs de la sécurité nationale, mi-mars, l’état-major de l’Indian Navy à fait savoir au gouvernement en place son opposition à l'acquisition d'un 3ème porte-avions. En effet, la marine exploite déjà l’INS Vikramaditya, de classe Kiev et ce, depuis 2013. Elle doit aussi recevoir prochainement l’INS Vikrant lancé en 2013, premier porte-avions construit localement. Mais face au surpuissant destroyer chinois Type 055 de classe Renhai commandé à 8 exemplaires, l’Indian Navy souhaiterait annuler le troisième porte-avions, pour financer l'achat de nouveaux sous-marins nucléaires d’attaque, mieux adaptés à la menace immédiate.

Les sous-marins indiens

A ce jour, l’Indian Navy dispose de 16 sous-marins d'attaque. 8 sont de la classe Sindhughosh (copie des Kilos soviétiques), 4 sont de la classe Shishumar (variante des Type-209) et 3 + 3 autres en construction sont de la classe Kalvari (classe Scorpène). Son unique sous-marin nucléaire d’attaque est l’INS Chakra de classe Akula II prêté par la Russie depuis 2012. Numériquement impressionnante, cette flotte souffre de gros écarts de performances, entre la date d'entrée en service, le maintien en condition opérationnelle et la formation des équipages, l’Indian Navy éprouve des difficultés réelles à faire naviguer ses sous-marins. Pourtant, face à la marine chinoise qui construit l’équivalent de la flotte française tous les 4 ans, elle estime que l’apport des sous-marins est indispensable pour protéger ses intérêts et sa souveraineté en Mer d’Arabie et dans le Golfe du Bengale. Pour cela, elle a déjà lancé le projet P75I qui vise la livraison de 6 sous-marins diesels-électriques d’ici 2026. Mais son objectif principal reste la création d’une flotte de SNA indiens. La Russie a déjà loué à l'Inde un Akula II et serait en négociation pour un second, mais elle semble néanmoins peu encline à fournir des technologies plus récentes. New Delhi pourrait alors se tourner vers la France. Car le Scorpène spécifiquement réalisé pour l'export avec Navantia est directement inspiré des SNA français de classe Rubis, excepté sa propulsion. Et c'est précisément la possibilité de le doter d'une chaudière nucléaire qui a poussé le Brésil et l'Australie à en faire l'acquisition. Dans cette hypothèse, l'Indian Navy pourrait mener des opérations anti-sous marines combinées avec l'Australian Navy, comme elle envisage déjà de le faire avec ses P8-Poseidon et drones Sea-Guardian.

Type 055

La classe Type 055 va progressivement remplacer le type 052D dans l’ordre de bataille de la PLAN. Ce destroyer furtif mesure 180 mètres et pèse 13 000 tonnes. Il navigue à 30 nœuds pour une autonomie de 5000 miles. Il dispose de 128 VLS pour un emport de missiles sol-air HQ-9B et HQ-16, de missiles anti-navires YJ-18A et de missiles de croisières CJ-10. Il est équipé d’un radar AESA type 346B, de radars en bande L et en bande X, d’un sonar monté sur coque, d’un sonar de réseau remorqué (TAS) et d’un sonar à profondeur variable (VDS). Construits en 8 exemplaires par les chantiers de Daliang, ils auront pour missions la lutte anti-surface (ASuW), anti-aérienne (AAW), anti-sous-marine (ASW), le brouillage électronique, les frappes terrestre et maritime, l'escorte, la patrouille océanique et la surveillance. Véritables « gunship des mers », ils seront prioritairement affectés à la protection des groupes aéronavals chinois.