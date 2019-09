MAKS 2019: le démonstrateur de radar multifonctions pour UAV de 35kg en bande Ku

Le groupe d'électronique russe Kret regroupe désormais la majeure partie des pépites technologiques dans le domaine de l'avionique, de la guerre électronique et des radars. En raison du contexte sécuritaire, Kret ne présente plus aucun de ses équipements sur le salon Maks. Pourtant, l'exploitation des récentes publications scientifiques et des journaux d'entreprises permet de juger du dynamisme et des approches souvent originales des scientifiques russes.

Ainsi, afin d'optimiser les chances à l'exportation du Mig-35, Phazotron a développé un nouveau radar Aesa d'une portée de 170 km, le Zhuk AE-AR. Mais surtout, en coopération avec l'institut Baumann de Moscou, Phazotron a réalisé un démonstrateur de radar multifonctions pour UAV de 35kg en bande Ku, et non en bande X comme ses concurrents occidentaux. Disposant de modes météo, de radiolocalisation, altimétrique, et Gmti, ses capacités d'imagerie SAR d'une portée de 80 km pourrait descendre à une résolution de 25 cm. Mais surtout le recours à la bande Ku lui permettrait de résister à une grande partie des systèmes de brouillage otaniens.