Les capacités globales aériennes devraient dépasser les niveaux pré-crise en octobre prochain

Dans son dernier baromètre de l'industrie aérienne, le cabinet de consulting spécialisé IBA prévoit que la capacité globale de sièges aériens (en SKO, sièges-kilomètres offerts) dépassera les niveaux de 2019 en octobre prochain.

Les opérateurs chinois refont leur retard

Pour le mois de juin, la capacité a déjà atteint globalement 95% des niveaux pré-crise. IBA précise que, curieusement, le niveau de capacité reste en retrait de 1 point par rapport à celui de mai 2023. Néanmoins, sur ce mois, les compagnies aériennes d'Afrique, d'Amérique du Nord et d'Amérique latine ont déjà dépassé les capacités de 2019, tandis que les opérateurs d'Asie-Pacifique, d'Europe et du Moyen-Orient sont légèrement en arrière, continuant à consolider leur convalescence. Les capacités des compagnies aériennes chinoises ont atteint 89% des niveaux de 2019 en juin, soit une croissance importante comparativement au niveau de 82% de capacités par rapport à 2019 connu à la fin du premier trimestre 2023.

2,82 millions de vols commerciaux passagers opérés en juin 2023.

En juin 2023, un total de 2,82 millions de vols commerciaux passagers ont été effectués, comparativement à 2,81 millions en mai 2023, et 2,41 millions en juin 2022. 388 000 vols ont été effectués par les compagnies chinoises, comparativement à 397 000 vols opérés en mai 2023 et 207 000 vols en juin 2022.

Pour les livraisons d'avions, un total de 141 avions commerciaux ont été livrés en juin 2023, représentant une augmentation de 15% par rapport au mois de mai et de 23% par rapport à juin 2022. Le mois de juin a vu le plus grand nombre d'avions de nouvelle génération livrés cette année, avec un total de 102 appareils livrés, entre le Airbus A320neo et le Boeing 737 MAX. Durant la première moitié de l'année 2023, les livraisons d'Airbus A320neo ont été de presque 45 appareils par mois, comparativement à une moyenne de 35 Boeing 737 MAX livrés par mois.