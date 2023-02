Le trafic aérien international termine l'année 2022 à 68,5% du niveau pré-crise

Compte tenu du poids du trafic asiatique qui l'année dernière était encore entravé par les restrictions sanitaires, notamment en Chine, le trafic aérien international a bouclé l'année 2022 en atteignant 68,5% des niveaux pré-crise de 2019, selon les chiffres communiqués par l'IATA (Association internationale de transport aérien). Le trafic aérien global a augmenté de 64,4% par rapport à 2021. Néanmoins, la reprise du trafic semble s'être accélérée en décembre. Le niveau de trafic pour ce mois s'est accru de 39,7% par rapport à 2021 et a représenté 76,9% du niveau de trafic du mois de décembre 2019.

Le trafic domestique poursuit sa progression

Le trafic international a augmenté de 152,7% par rapport à 2021 et a atteint 62,2% du niveau de 2019. Le niveau de trafic du mois de décembre s'est accru de 80,2% par rapport à décembre 2021 et a atteint 75,1% du niveau de décembre 2019. Le trafic domestique annuel a augmenté de 10,9% par rapport à 2021 et a atteint 79,6% du niveau du trafic 2019. Le trafic du mois de décembre a augmenté de 2,6% par rapport au même mois de 2021, et a atteint 79,9% du niveau de trafic de décembre 2019.

Les compagnies d'Amérique latine font carton plein

Sur les différents marchés internationaux, le trafic de la région Asie-Pacifique a augmenté 363,3% par rapport à 2021. Les capacités ont augmenté de 129,9%, avec un taux de remplissage global qui a atteint 74%. Le trafic des compagnies européennes s'est accru de 132,2% par rapport à 2021, avec des capacités en hausse de 84% et un taux de remplissage global qui a atteint 80,6%. Le trafic des compagnies du Moyen-Orient a augmenté de 157,4% par rapport à 2021, avec des capacités qui ont cru de 73,8% et un taux de remplissage qui a atteint 75,8%. Les compagnies nord-américaines ont vu en 2022 leur trafic augmenter de 130,2% par rapport à 2021, avec des capacités qui ont cru de 71,3% et un taux de remplissage qui a atteint 80,8%. Le trafic de la région Amérique latine a augmenté en 2022 de 119,2% par rapport à 2021, avec des capacités qui se sont accru de 93,3% et un taux de remplissage de 82,2%, soit le plus élevé de toutes les régions du monde. A contrario, le trafic des compagnies africaines a augmenté de 89,2% en 2022 par rapport à 2021, avec des capacités qui se sont accrues de 51% et un taux de remplissage qui a atteint 71,7%, soit le plus bas de toutes les régions du monde.