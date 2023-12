Le Cosmos en 2083

Le monde de 2023 n’a plus rien à voir avec celui de 1963, et les rêves autour de l’espace ont beaucoup changé. Certains apparaissent enfin réalisables, et d’autres ont fait leur apparition. Dans le dernier numéro d’Air & Cosmos de l’année, onze experts ont été sollicités pour imaginer l’espace dans soixante ans.