Lancement de la mission européenne Euclib, au service de la cosmologie

Révolution en perspective

Les cosmologistes du monde entier se posent actuellement deux questions clés : quelle est la nature de la matière noire et de l’énergie noire et quelle est l’origine de l’accélération de l’Univers ?

Pour apporter des éléments de réponse à l’aide d’une grande quantité de données, la mission Euclid a été décidée en 2011 dans le cadre du programme Cosmic Vision de l'Agence spatiale européenne.

Elle consiste à placer au point de Lagrange L2 du système Terre-Soleil, à une distance de 1,5 million de km et une position opposée à notre étoile, un télescope qui va observer 36 % du ciel, et cartographier la structure générale de l’Univers à plus de 10 milliards d’années-lumière.

Il révèlera ainsi l’histoire de son expansion et la croissance de sa structure au cours des trois derniers quarts de son existence, avec une précision inédite.

Le volume de données récoltées s’annonce étourdissant : 15 Pétaoctets à terme.

Une révolution de la physique en perspective...

Dix ans de développement

La responsabilité de la mission, le développement des instruments scientifiques et la restitution des données produites ont été confiés en 2012 au Consortium Euclid, piloté par l’Institut d’astrophysique de Paris (IAP).

Il rassemble aujourd’hui plus de 250 laboratoires de recherche, et plus de 2 200 scientifiques à travers 17 pays.

En 2013, Thales Alenia Space à Turin en Italie et Airbus Defence and Space à Toulouse ont été sélectionnés, le premier comme maître d’œuvre, pour construire le module de service et assembler le satellite, et le second pour fournir le module accueillant la charge utile d’Euclid.

Le spectrographe est réalisé sous la direction du Laboratoire d'astrophysique de Marseille (LAM), et son photomètre est équipé de détecteurs fournis par la Nasa.

L’imageur est développé sous la direction du Laboratoire de science spatiale de l’Université de Mullard, au Royaume-Uni.

Au total, 80 industriels sont associés à la construction du télescope, dont les PME françaises Boostec, Reosc, Saft et Sodern, ainsi que l’entreprise suisse Beyond Gravity.

La contribution du Cnes permet de financer 13 laboratoires du CEA et du CNRS, et d’accueillir au sein de l’Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (IN2P3), à Villeurbanne, un des dix centres de réception et d’archivage des données.

Deux mois de transfert

Euclid devait au départ être lancé mi-2022 depuis la Guyane, à l’aide d’un Soyouz russe ou d’une Ariane 62 (équipée de deux propulseurs d’appoint).

Mais l’invasion russe en Ukraine et les retards du nouveau lanceur lourd européen ont amené l’ESA à se tourner en novembre dernier vers SpaceX.

Le lancement d’Euclid est intervenu le 1er juillet à 15 h 11 UTC, depuis la base militaire de Cape Canaveral, à l’aide d’un Falcon 9 équipé d’un étage d’occasion.

Le voyage jusqu’au point de Lagrange L2 doit durer un mois, puis deux mois de recette seront nécessaires avant le début des observations du télescope.

Les premières données scientifiques sont attendues à la fin de l’année – avec évidemment beaucoup d’impatience chez les astronomes...