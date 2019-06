IAG signe pour 200 B737MAX

Willie Walsh, CEO d'International Airlines Group, qui chapeaute notamment British Airways et Iberia, a signé une lettre d'intention (LOI) en vue de l'acquisision de 200 B737MAX, dont le première livraison est prévue en 2023. Un mixte de B737 MAX8 et B737MAX10 est prévu, même si le détail n'en a pas été révélé. Ces appareils seront mis en service au sein de plusieurs compagnies du groupe, en ce compris Vueling et Level. Au prix catalogue, ce futur contrat représente un investissement de 24 milliards de dollars. On peut cependant imaginer aisément qu'IAG payera ses avions beaucoup moins cher. Alors que la remise en service du MAX n'est toujours pas d'actualité, il s'agit là, en effet, d'un signal fort qu'attendait Boeing pour restaurer la confiance autour de cet appareil.

De confiance, il était d'ailleurs largement question lors de la présentation du deal. "Nous avons toute confiance en Boeing et nous espérons que l'appareil reprendra du service avec succès dans les prochains mois", a confié Willie Walsh. Ce dernier a d'ailleurs posé, tout sourire, aux côtés de Denis Muilenburg, CEO de Boeing qui avait fait le déplacement pour l'occasion.