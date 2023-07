Echec d’un essai du moteur du lanceur Vega-C

Petit retour en arrière

On se souvient que l’échec de la première mission commerciale du lanceur léger européen Vega C (VV22), le 22 décembre dernier, avait été provoqué par la défaillance d’un col de tuyère en composite carbone-carbone, fabriqué Ukraine.

La pièce défectueuse avait entraîné une chute de pression à l’intérieur du deuxième étage du lanceur (à propergol solide), trois secondes après un allumage nominal.

Suite aux recommandations de la commission d'enquête indépendante commanditée par l’Agence spatiale européenne (autorité de développement du système de lancement) et Arianespace (opérateur des services de lancement), le constructeur italien Avio (le maître d'œuvre du lanceur) a effectué le 28 juin dans les installations de la base interarmées de Salto di Quirra, en Sardaigne, un essai du moteur Zefiro 40 équipé d’un nouvel insert en carbone-carbone, cette fois fourni par ArianeGroup.

Chute de pression

L’objectif était d’atteindre une pression maximale de fonctionnement, afin de démontrer une grande marge de performance.

Las, après 40 secondes de fonctionnement et alors que l’essai devait durer 97 secondes, la pression s’est mise à chuter et l’insert, selon certaines sources, a été éjecté et ne serait pas érodé – révélant un problème plus large d’architecture ?

Le lendemain, Daniel Neuenschwander, qui vivait alors ses dernières heures comme directeur du transport spatial de l’ESA, indiquait à la presse que, « dans l'état actuel de nos connaissances, il semble que le nouveau matériau carbone fonctionne nominalement, et que la cause première de cette anomalie doive être recherchée ailleurs ».

VV23 début septembre

Pour Josef Aschbacher, le directeur général de l’ESA, « il est clair que cela aura un impact, car il s'agissait d'une étape très importante de notre feuille de route pour le retour en vol. »

Daniel Neuenschwander a cependant souligné que le prochain vol de Vega, prévu début septembre, n'était pas affecté par le problème du Zefiro 40 (son deuxième étage est équipé du Zefiro 23), et que la campagne de lancement VV23 « se poursuit nominalement » au Centre spatial guyanais.