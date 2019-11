Dubai Air Show 2019 : le drone SkyTwo pour des vols de longue durée

Un drone de très longue endurance. Voici comment l'entreprise SkyX caractérise en premier lieu son drone SkyTwo. En effet, celui-ci a été conçu afin de pouvoir mener des missions de longue durée et peut ainsi voler jusqu'à 10 heures en continu et ainsi parcourir des distances comprises en 600 et 800 km. Une belle prouesse technique au regard des caractéristiques de l'appareil. En effet, s'il ne s'agit pas d'un petit drone, comme pourrait être considéré un Mavic de DJI, il n'est reste pas moins d'une taille réduite (un peu plus d'un mètre d'envergure) au regard de ses capacités.

Capable d'emporter différents types de capteurs, l'aéronef a également été imaginé afin de pouvoir acheminer des petits colis. Des essais ont ainsi été réalisés avec des échantillons de sang ainsi qu'avec des organes de synthèse. Le SkyTwo, de par son autonomie et les distances qu'il peut parcourir, s'avère particulièrement adapté aux missions de surveillance de longue durée. SkyX estime ainsi pouvoir répondre parfaitement aux besoins de surveillance côtière et de surveillance des frontières. Mais ces organismes ne sont pas les seuls à opérer sur de longues distances. C'est ainsi que le SkyTwo peut également être mis en œuvre pour de la surveillance de pipelines ou encore de chemins de fer.

Actuellement en production, SkyX espère séduire de nombreux clients à travers le monde. Le système est d'ores et déjà déployé dans plusieurs pays d'Afrique et d'Asie. Trois aéronefs sont employés dans le secteur énergétique et deux par des agences gouvernementales. Désormais l'entreprise souhaite se tourner vers le Moyen-Orient où un marché important reste à conquérir dans le domaine de la surveillance. SkyX s'intéresse également au continent européen, où elle souhaite en particulier nouer des partenariats avec des agences gouvernementales.

Outre le drone, l'entreprise a imaginé un modèle de commercialisation lui permettant d'accompagner ses clients. SkyX propose ainsi d'opérer l'aéronef pour leur compte afin ainsi de réduire le temps et le coût de mise en œuvre. « Il n'est pas nécessaire de participer à des modules de formation par exemple. Nous fournissons l'ensemble du système et l'opérons pour nos clients ou bien avec eux », en les assistant, explique SkyX.

La société de 35 salariés participe également au traitement des données collectées pendant les vols. L'idée est ainsi de fournir une analyse précise et prédictive, afin de déterminer les zones représentant un enjeu pour leurs clients. Par exemple, dans le cas de la surveillance de frontière, l'entreprise parcourt l'ensemble de la zone et parvient à déterminer les points d'entrée spécifiques.

Le SkyTwo correspond à la seconde version de l'appareil, en photo figure la première version.