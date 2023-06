Avolon signe une importante commande de Boeing 737 MAX 8 et d'A330neo

Avolon, la société de location d'avions, confirme l'achat de Boeing 737 MAX 8 pour renforcer sa flotte.

Annoncé le mois dernier, Avolon attendait le feu vert de ses actionnaires pour concrétiser la commande et préciser le type d'appareil choisi. Ainsi, cette commande majeure de 40 Boeing 737 MAX 8 par l'une des plus grandes sociétés de location d'avions au monde, témoigne de la confiance d'Avolon dans les améliorations apportées à la sécurité et à la fiabilité du 737 MAX depuis son retour en service.

Avolon a confirmé l'acquisition de plusieurs Boeing 737 MAX 8, démontrant ainsi sa confiance dans les performances de cet avion à la pointe de la technologie. La société de location d'avions a pris la décision d'investir dans la flotte de Boeing, témoignant ainsi de son optimisme quant à la reprise du secteur aérien après les défis rencontrés au cours des dernières années. En effet, le loueur

Les améliorations de sécurité du Boeing 737 MAX 8 rassurent les acteurs de l'industrie.

La commande d'Avolon intervient après les importantes modifications apportées au Boeing 737 MAX, suite aux problèmes de sécurité qui ont entraîné son immobilisation pendant plus d'un an. Boeing a travaillé en étroite collaboration avec les régulateurs et les compagnies aériennes pour résoudre les problèmes techniques et mettre en place des mesures de sécurité renforcées.

Les améliorations apportées au Boeing 737 MAX 8, notamment la refonte du système de contrôle de vol MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System) et les nouvelles formations pour les pilotes, ont rassuré les acteurs de l'industrie quant à la fiabilité de cet avion. L'engagement continu de Boeing envers la sécurité a contribué à rétablir la confiance des compagnies aériennes et des sociétés de location d'avions, comme en témoigne la commande d'Avolon.

Avolon soutient la reprise du secteur aérien avec sa commande de Boeing 737 MAX 8.

La commande d'Avolon est un signe encourageant pour le secteur aérien en pleine reprise après la crise mondiale de la pandémie. En investissant dans de nouveaux avions, Avolon démontre sa confiance dans la demande croissante de voyages aériens et sa volonté de soutenir la reprise économique.

Les Boeing 737 MAX 8 offrent une efficacité opérationnelle accrue, une consommation de carburant réduite et une empreinte environnementale plus faible, ce qui les rend attrayants pour les compagnies aériennes et les sociétés de location d'avions soucieuses de la durabilité. La commande d'Avolon témoigne également de sa confiance dans le segment du trafic aérien à moyen-courrier, où les Boeing 737 MAX 8 excelle.