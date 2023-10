Attaques du Hamas en Israël : de nombreuses compagnies aériennes ont suspendu leur desserte

Au lendemain des attaques très violentes du Hamas contre Israël, qui ont fait pour l'instant plus de 600 morts côté Israéliens et 370 morts côté Palestiniens, les principales compagnies aériennes desservant Israël ont annoncé le 7 octobre des suspensions de leurs dessertes internationales.

La plupart des compagnies européennes emboitent le pas d'Air France-KLM

"En coordination avec la Direction générale de l'Aviation civile française et les autorités israéliennes, Air France suspend jusqu'à nouvel ordre sa desserte de Tel Aviv", a indiqué un porte-parole de la compagnie, qui assure habituellement deux vols quotidiens vers Tel Aviv. Transavia, la compagnie low cost du groupe Air France-KLM a aussi annoncé que tous ses vols (au départ de Paris Orly et Lyon Saint Exupéry) vers Tel Aviv étaient suspendus jusqu'à lundi inclus.

De son côté, Lufthansa a annoncé qu'elle annulait aussi jusqu'à lundi inclus ses vols à destination et en provenance de Tel Aviv en raison de la "situation sécuritaire". La compagnie belge Brussels Airlines, filiale du groupe Lufthansa, a annoncé la même décision et s'est dit "prête à coopérer avec les autorités pour organiser des rapatriements ou des vols de secours". Une autre filiale du groupe Lufthansa, Swiss, a annoncé qu'elle avait suspendu ses vols vers Tel Aviv à partir de samedi soir "jusqu'à nouvel ordre".

La compagnie espagnole Iberia a de son côté annoncé que sa filiale low cost Iberia Express "annulait ses vols à destination ou au départ de Tel Aviv à partir de samedi "en raison de la situation en Israël". La compagnie italienne ITA Airways a elle annoncé sur X (ex-Twitter) qu'elle suspendait ses vols en provenance et à destination de Tel Aviv jusqu'à dimanche matin "pour préserver la sécurité des passagers et des équipages". La compagnie polonaise a suspendu samedi ses vols en provenance et à destination de Tel Aviv, sans préciser ce qui allait se passer pour les vols suivants. La compagnie grecque Aegean a annoncé sur X qu'elle avait suspendu ses vols vers et au départ de Tel Aviv à partir de samedi et pour 48 heures.

Les compagnies américaines ont aussi suspendu leurs dessertes

Les compagnies américaines, qui en temps normal assurent de nombreux vols vers Israel (New York, Chicago, Washington DC et Miami). United, après avoir opéré encore un vol dimanche en début de journée, a annoncé qu'elle suspendait ses vols et qu'ils le resteraient "jusqu'à ce que les conditions permettent leur reprise". Delta a annoncé que ses vols étaient annulés jusqu'au début de la semaine et que ses représentants "surveillaient la situation afin de procéder à des ajustements d'horaires si nécessaire".