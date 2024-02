ATR, bon élève environnemental

ATR a obtenu la note B de la part de CDP Climate Change – anciennement connu sous le nom de Carbon Disclosure Project – après avoir transmis pour la première fois les données de son impact environnemental, rejoignant ainsi de nombreuses autres entreprises engagées en faveur de la transparence environnementale. Les notes annuelles du CDP sont considérées comme la référence mondiale en matière d’évaluation de la maturité et de la solidité des actions mises en place par les entreprises pour réduire et atténuer l’impact de leurs activités sur l’environnement et le changement climatique.

Les critères d'évaluation

Les données d’ATR s’ajoutent à la base de données environnementales auto-déclarées la plus complète au monde, contribuant ainsi à œuvrer contre le changement climatique grâce à une plus grande transparence. Allant de A à F, les notes du CDP sont attribuées en fonction de l’exhaustivité des informations déclarées et des performances de l’organisation en matière de gestion des risques environnementaux. D’autres critères, tels que la sensibilisation aux enjeux environnementaux et le leadership de l’entreprise en la matière, ainsi que la propension de l’organisation à se fixer des objectifs ambitieux et significatifs, sont également pris en compte.

Plus de 23 000 entreprises engagées avec CDP

Sherry Madera, PDG de CDP, a déclaré : « Avec plus de 23 000 entreprises ayant divulgué leurs informations via CDP cette année, il est clair que le développement durable – et les données qui en attestent – ne sont pas un bonus, mais une partie essentielle du succès à long terme des entreprises, qui ne montre aucun signe de ralentissement – et cela ne devrait pas être le cas. Un avenir à 1,5°C est encore possible si la communauté mondiale travaille de concert pour y parvenir. En partageant ses données environnementales avec CDP, ATR poursuit un parcours environnemental qui contribuera à maintenir cet avenir en vue. »