Article brouillon

ATR prévoit une demande de 300 appareils aux États-Unis

Les analyses de Georgia Tech et Seabury Airline Strategy Group confirment le fort potentiel des turbopropulseurs ATR pour remplacer les avions régionaux de 50 places vieillissants. Pas moins de 300 avions régionaux de 50 places devraient être retirés du service au cours des 10 prochaines années. Ainsi, 12 millions de passagers supplémentaires pourraient bénéficier de services aériens sur de nouvelles liaisons régionales. La demande prévue pour les 20 prochaines années est de 300 appareils afin de répondre à la demande actuelle et émergente, dont 100 proviennent d'un transfert modal du transport terrestre vers le transport aérien.