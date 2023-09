Air France-KLM et Etihad Airways élargissent leur partenariat

Le Groupe Air France-KLM et Etihad Airways renforcent leur collaboration dans le transport commercial de passagers, la fidélisation, le développement de talents et la maintenance aéronautique. Ils envisagent d'étendre leurs accords de partage de code et accords interline, et d'ajouter plus de 40 nouvelles routes.