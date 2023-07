Air France devient partenaire officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

Le 20 juillet 2023, Air France a annoncé la signature d'un accord de partenariat avec le Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (COJOP) de Paris 2024. La compagnie devient ainsi partenaire officiel des 33eme Olympiades de l'ère moderne et réitère son soutien à l'organisation de cet évènement mondial, après avoir été partenaire de la candidature de Paris 2024 en 2016.

"Nous sommes fiers de renouveler notre soutien aux Jeux Olympiques et Paralymiques de Paris 2024. Après avoir vibré lors de la désignation de Paris comme ville-hôte, nous sommes impatients de contribuer à la réussite de cet évènement mondial. Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 résonnent avec l'ambition et les valeurs d'AIr France. Plus que jamais, à l'été 2024, nous ferons rayonner le meilleur de la France à travers le monde en promouvant l'excellence, le respect et l'inclusivité", a déclaré Benjamin Smith, directeur général du groupe Air France-KLM.

Une aide spécifique pour les athlètes paralympiques

Les équipes d'Air France à Paris et à travers le monde sont d'ores et déjà mobilisées pour préparer l'arrivée des athlètes, supporters et médias en France à l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Une attention particulière sera portée aux voyageurs à mobilité réduite et en situation de handicap, qui pourront faire appel au service Saphir de la compagnie pour toute demande d'assistance. Depuis plus de 20 ans, le service Saphir propose aux clients d'Air France en situation de handicap une assistance avant et après le vol, tout au long du parcours client : aide à la réservation, émission de billets, mise en place d'assistance en collaboration avec le service des transports exceptionnels. l

Les femmes et les hommes d'Air France se préparent également au transport des équipements sportifs nécessaires aux différentes disciplines olympiques et paralympiques : javelots, perches, kayaks, vélos, fauteuils, ou encore surf en vue des épreuves sur la vague de Teahupo'o à Tahiti. Air France participera au dispositif d'enregistrement mis en place au sein du Village Olympique et Paralympique en Seine Saint-Denis pour permettre aux athlètes de s'enregistrer et de déposer leurs bagages et équipements sportifs directement sur place avant leur vol retour. Ils pourront ensuite se rendre à l'aéroport via un parcours dédié.

Le précédent du transport de la flamme olympique en Concorde

Air France transporte des délégations sportives françaises et internationales à l'occasion des Jeux Olympiques depuis 1952. Transporteur international officiel des Jeux Olympiques d'Albertville de 1992 et partenaire officiel de l'équipe de France Olympique et Paralympique lors de cette édition, c'est à bord d'un Concorde qu'Air France avait acheminé la flamme olympique entre Athènes et Paris à 2 200 km/heure. Cette performance historique avait valu à la compagnie de remporter un record : celui de la flamme la plus rapide de l'histoire.