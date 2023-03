Aéroport décarboné : plus de 200 aéroports accrédités au programme environnemental d'ACI

Le programme "Airport Carbon Accreditation" continue à faire recette. L'an passé, le programme de décarbonation aéroportuaire initié par ACI-Europe (la branche européenne du Conseil international des Aéroports) a atteint un total de 204 plateformes accréditées à un des six niveaux du programme, soit une croissance de 32% par rapport à 2021.

68 nouveaux aéroports ont atteint les niveaux supérieurs de décarbonation

Ces aéroports sont aussi bien des hubs internationaux comme Paris-CDG, Londres-Heathrow ou Istanbul, la quasi-totalité des aéroports desservant des grandes capitales européennes (Ljubljana, Zagreb, Madrid, Oslo, Bucarest...) que des aéroports de taille plus réduite ou d'aviation d'affaires comme Montpellier, Stuttgart et Farnborough. A noter aussi que les aéroports européens sont ceux qui ont atteint en plus grand nombre les niveaux supérieurs du programme (niveau 3+ : Neutralité, et niveau 4 et 4+ : Transformation et Transition). 68 aéroports européens ont atteint ces niveaux durant la période (mai 2021-mai 2022). 89 aéroports ont au total atteint ces niveaux globalement. Rappelons que ces niveaux imposent aux aéroports d'aligner la gestion de leurs émissions carbonées et leur trajectoire de réduction avec les objectifs de l'Accord de Paris, qui impose que le réchauffement climatique soit limité en dessous de +2%, idéalement en-dessous de +1,5%. La création de ces niveaux remontent à juillet 2019 et marquent un changement dans les ambitions du programme, permettant aux aéroports de toute taille d'accompagner leur trajectoire vers la décarbonation totale et l'objectif de "net zéro" en 2050.

11,9% de réduction d'émissions de carbone

Les aéroports européens ont globalement réduit de 11,9% leurs émissions de carbone de "Scope 1" (toutes les émissions directes issues de combustibles fossiles : pétrole, gaz, charbon...) et de Scope 2 (émissions indirectes issues de la consommation d'électricité et des réseaux thermiques) à comparer à un taux global de réduction de -8,1%. La réduction totale se monte à 242 626 tonnes de CO2.