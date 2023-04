AEGEAN et CAE s'associent pour créer un centre de formation de Grèce

La compagnie aérienne AEGEAN et la firme québécoise CAE, spécialiste de la formation et de la simulation dans le secteur aéronautique, viennent de créer une co-entreprise visant à mettre en place le premier centre de formation au vol en Grèce.

Capacité pouvant aller jusqu'à sept simulateurs de vols

Pouvant accueillir jusqu'à 7 simulateurs de vols, le centre de formation au vol AEGEAN CAE Flight Training fera partie de la nouvelle base technique de 85 000 m2 d'AEGEAN à l'aéroport international d'Athènes. Ce nouveau centre devrait commencer à former les pilotes et les membres d'équipage d'ici la fin de l'année 2023. Cette co-entreprise exploitera initialement 4 simulateurs de vol, dont 2 Airbus A320neo, 1 Boeing 737NG et un ATR 72-600, ainsi que des dispositifs de formation pour le personnel de cabine. Elle proposera également de l'espace pour trois simulateurs de vols supplémentaires. Au maximum de sa capacité, le centre pourra former chaque année jusqu'à 3500 pilotes (42 000 heures de formation) et beaucoup plus de membres d'équipage. Ce projet entre dans l'investissement de 140 millions d'euros par AEGEAN afin de soutenir l'industrie aéronautique locale. Le centre de formation au vol sera alimenté par l'énergie solaire produite par 35 000 m2 de panneaux photovoltaïques intégrés dans le nouveau hangar "vert" d'AEGEAN générant 3 MW ou 4,4 GWh d'electricité par an.

Intégration du nouveau centre dans un pôle formation/maintenance global

En décembre 2022, AEGEAN a annoncé un investissement de 140 millions d'euros pour créer la première installation de maintenance, de réparation et de révision (MRO) du pays et la première installation de formation sur simulateur pour les pilotes et le personnel de cabine dans l'un des premiers hangars alimentés par des panneaux solaires en Europe. Un investissement qui, à son terme, devrait créer jusqu'à 500 nouveaux emplois directs, et au total plus de 1 100 nouveaux emplois directs et indirects hautement qualifiés, sur une période de cinq à sept ans. Avec une superficie de 85 000 m2, ce projet comblera un manque important d'infrastructures au niveau local pour les services de soutien aux tiers par le biais de deux activités principales parallèles : le centre de MRO avec le développement d'une base technique comptant jusqu'à dix postes de maintenance pour différents types d'appareils, le centre de formation au vol AEGEAN CAE Flight Training pour les pilotes et les membres d'équipage, utilisant jusqu'à sept simulateurs de vol pour les principaux types d'aéronefs, ainsi que des installations pour la formation spéciale du personnel de cabine.